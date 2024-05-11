Prof. Dr. Erol Güngör, vefatının 41. yılında Düzce'de anıldı

Sosyal psikolog, düşünür ve yazar Prof. Dr. Erol Güngör, vefatının 41. yılında Düzce'de isminin verildiği kültür merkezinde düzenlenen programla anıldı.

Kültür Ocağı Vakfı'nın (KOCAV) organize ettiği, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi (DÜ) işbirliğiyle Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlen "Vefatının 41. Yılında Prof. Dr. Erol Güngör Anma Programı ve Paneli", saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılışında konuşan Vali Selçuk Aslan, Güngör'ün, devrindeki çalışmalarıyla, düşünceleriyle Türkiye'deki sosyal meseleleri tam ortasından kavrayan bir düşünür olduğunu belirterek, "Sorunu sağa, sola çekmeden, eğip bükmeden doğru bir şekilde tahlil etmesi bence sosyal bilimci, sosyal psikolog ve sosyolog olarak diğer akademisyenlerden onu daha kıymetli ve mütefekkir kılıyor." dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise Güngör'ü kitaplarıyla tanıdığını ve multidisipliner yaklaşımının kendisini etkilediğini dile getirdi.

Güngör'ün, hem kendi kuşağına hem de kendisinden sonra gelenlere aydın olmak üzerine çok büyük görevler yüklediğine dikkati çeken Keşir, "Bütün bu multidisipliner anlayışıyla Erol Güngör, çağının ve bizler için bir kutup yıldızı." diye konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve KOCAV Başkanı Dr. Ali Ürey de başta sosyal psikoloji olmak üzere birçok alandaki düşünceleriyle düşünce hayatına yön vererek çok sayıda bilim insanının yetişmesine vesile olan Erol Güngör'ü vefatının 41. yılında saygı, rahmet ve şükranla andıklarını söyledi.