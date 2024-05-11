Düzce'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde kamyonla çarpışarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde kamyonla çarpışarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yığılca istikametine seyreden Hüseyin T. idaresindeki 06 GA 449 plakalı otomobil, Güneyaltı mevkisinde karşı istikametten gelen Düzce Belediyesine ait Adem D. yönetimindeki 81 ACD 832 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralının hastaneye gitmek istememesi üzerine tedavisini kaza yerindeki ambulansta yaptı.
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