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        Antika meraklısı emekli terzi evinin bahçesinde oluşturduğu "müze"yle geçmişi yaşatıyor

        ÖMER ÜRER - Düzce'nin Çilimli ilçesinde yaşayan antika meraklısı emekli terzi Sefer Kaya, 50 yıldır biriktirdiği eşyalarla geçmişi geleceğe taşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 11:43 Güncelleme: 12.05.2024 - 11:43
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        Antika meraklısı emekli terzi evinin bahçesinde oluşturduğu "müze"yle geçmişi yaşatıyor
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        ÖMER ÜRER - Düzce'nin Çilimli ilçesinde yaşayan antika meraklısı emekli terzi Sefer Kaya, 50 yıldır biriktirdiği eşyalarla geçmişi geleceğe taşıyor.

        Topçular Mahallesi'nde tek katlı müstakil evinde yaşayan 6 çocuk sahibi 84 yaşındaki Kaya, 50 yıl çalıştıktan sonra 2004'te emekli oldu.

        Antika eşyalara merak duyan Kaya, zaman içerisinde biriktirdiği mutfak gereçleri, radyo, tüplü televizyon, dikiş makinesi, dönem kıyafetleri gibi malzemeleri sergilemek için evinin bahçesindeki depoyu "müze"ye çevirdi.

        Emekli olduktan sonra bu antika merakı tutkuya dönüşen Kaya, 50 yılda biriktirdiği onlarca eşyayı kategorilere ayırarak özenle yerleştirdiği müzede izlenime sunuyor.

        Evinin önündeki alanda ise eski tarım aletlerini sergileyen Kaya, geçmişte kullanılan eşyaları geleceğe taşımanın mutluluğunu yaşıyor.

        - "Geçmişin tanınmasına vesile olmak istedim"

        Sefer Kaya, AA muhabirine, 50 yıl önce başlayan antika merakının tutkuya dönüştüğünü söyledi.

        Zaman içerisinde çok sayıda antika eşya biriktirdiğini belirten Kaya, "Bunları biriktirmeye başladığımda, geçmişteki malzemeyi geleceğe aktararak geçmişin tanınmasına vesile olmak istedim. Yakın çevremdekiler, 'Bunları ne yapacaksın? Sen öldüğünde bunlar dağılır' dediler. Ben ölürsem elbet biri sahip çıkar." diye konuştu.

        Kaya, zaman zaman okullardan gelen öğrencilerin evine gelip geçmişle ilgili bilgi aldığını anlatarak, "Ben de bazı okullara haber yolluyorum. 'Çocuklarınızı buraya getirin, bilgi alsınlar' diyorum. Emekli olduktan sonra bu işe daha da merak sardım. İlk makinemi buraya koydum. İlk maaşımla aldığım bisikletim burada. Buradaki birçok şeyin hatırası var. Hangi malzemeyi sorarsanız sorun, uzun süre anlatırım." ifadelerini kullandı.

        Sergilediği eşyaların sayısını bilmediğini dile getiren Kaya, "Çocuklarım, torunlarım da çok meraklılar, soru soruyorlar. Çocuklarım bunları korur mu, bilmiyorum, onlara kalmış bir şey." dedi.

        Kaya, ömrü yettiği sürece antika eşyaları meraklılarıyla buluşturmaya devam etmek istediğini sözlerine ekledi.

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