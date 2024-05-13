Düzce'de ilk 4 aydaki asayiş olayları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 24 azaldı
Düzce'de yılın ilk 4 ayında, 2023'ün aynı dönemine göre asayiş olaylarında yüzde 24 azalış gerçekleştiği bildirildi.
Düzce'de yılın ilk 4 ayında, 2023'ün aynı dönemine göre asayiş olaylarında yüzde 24 azalış gerçekleştiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, asayişin sağlanması ve kamu düzeninin devamı çalışmaları yürütülen kent genelinde 2024'ün ilk 4 ayında 3 bin 227 asayiş olayı yaşandı, kolluk birimlerince 967 operasyon düzenlendi. Alınan tedbirler sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre olaylarda yüzde 24 azalış kaydedildi.
İlk 4 ayda kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 72 operasyonda 97, terörle mücadelede 31 operasyonda 39, uyuşturucuyla mücadelede 719 operasyonda 778 şüpheli yakalandı.
Uyuşturucu operasyonlarında 25 kilo 760 gram eroin, 5 kilo 643 gram, 1 kilo 955 gram ve 1 kilo 487 gram olmak üzere çeşitli türlerde sentetik uyuşturucu, 2 kilo 479 gram esrar, 32 gram kokain, 264 ekstazi hap ve 9 bin 161 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
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