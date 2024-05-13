Düzce'de ilk 4 aydaki asayiş olayları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 24 azaldı

Düzce'de yılın ilk 4 ayında, 2023'ün aynı dönemine göre asayiş olaylarında yüzde 24 azalış gerçekleştiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, asayişin sağlanması ve kamu düzeninin devamı çalışmaları yürütülen kent genelinde 2024'ün ilk 4 ayında 3 bin 227 asayiş olayı yaşandı, kolluk birimlerince 967 operasyon düzenlendi. Alınan tedbirler sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre olaylarda yüzde 24 azalış kaydedildi.

İlk 4 ayda kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 72 operasyonda 97, terörle mücadelede 31 operasyonda 39, uyuşturucuyla mücadelede 719 operasyonda 778 şüpheli yakalandı.