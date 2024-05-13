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        Düzce'de masa tenisi turnuvası bölge finali yapıldı

        Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce Düzce'de düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası Bölge Finali sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:21 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:21
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        Düzce'de masa tenisi turnuvası bölge finali yapıldı
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        Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce Düzce'de düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası Bölge Finali sona erdi.

        Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 8 ilden 60 sporcu katıldı.

        Erkeklerde Sakarya birinci, Kırklareli ikinci, İstanbul üçüncü, Kocaeli dördüncü olurken, kızlarda birinciliği Düzce, ikinciliği Kırklareli, üçüncülüğü İstanbul, dördüncülüğü Kocaeli kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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