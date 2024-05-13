Düzce'de masa tenisi turnuvası bölge finali yapıldı
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce Düzce'de düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası Bölge Finali sona erdi.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce Düzce'de düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası Bölge Finali sona erdi.
Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 8 ilden 60 sporcu katıldı.
Erkeklerde Sakarya birinci, Kırklareli ikinci, İstanbul üçüncü, Kocaeli dördüncü olurken, kızlarda birinciliği Düzce, ikinciliği Kırklareli, üçüncülüğü İstanbul, dördüncülüğü Kocaeli kazandı.
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