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        Gölyaka Belediyesinden Melen Çayı'na atık döküldüğü iddiasına ilişkin açıklama

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinden geçen Melen Çayı'na atık boşaltılmasına ilişkin sorumlular hakkında idari işlem başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 00:03 Güncelleme: 14.05.2024 - 00:03
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        Gölyaka Belediyesinden Melen Çayı'na atık döküldüğü iddiasına ilişkin açıklama
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinden geçen Melen Çayı'na atık boşaltılmasına ilişkin sorumlular hakkında idari işlem başlatıldığı bildirildi.

        Gölyaka Belediyesinden yapılan açıklamada, "belediyeye ait arazözle çaya lağım döküldüğü" iddiasıyla bazı medya organlarında yayınlanan görüntüler üzerine inceleme yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, 23 Nisan Salı günü belediyeye ait araç bakım kademesinde bulunan çukurdan çekilen çamurlu suyun tahliyesinin görevli personel tarafından talimatlara aykırı olarak uygun olmayan alana yapıldığı anlatıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kusuru ve ihmali olan personel hakkında idari işlem tesis edilmiştir. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yerinde inceleme yapılmış olup, incelenen alanlarda herhangi bir atık maddeye/suya rastlanmamıştır. Söz konusu haberde deşarj edilen çamurlu suyun lağım içerdiğine yönelik iddialar tamamen asılsız olup, çevre duyarlılığı kullanılarak karalamaya yönelik algı yönetimidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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