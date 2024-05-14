Düzce Valiliğinden Melen Çayı'na atık su döküldüğü iddiasına ilişkin açıklama

Düzce Valiliği, Gölyaka ilçesinden geçen Melen Çayı'na uygun olmayan şekilde çamurlu su boşaltılmasına neden olduğu gerekçesiyle belediyeye idari para cezası uygulandığını, sorumlular hakkında idari soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Gölyaka Belediyesine ait vidanjörün Melen Çayı'na atık su boşalttığı" yönünde 24 Nisan'da sosyal medya mecralarında çıkan haberler üzerine aynı tarihte İl Emniyet ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği müdürlüklerince inceleme başlatıldığı belirtildi.