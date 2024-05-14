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        Düzce Valiliğinden Melen Çayı'na atık su döküldüğü iddiasına ilişkin açıklama

        Düzce Valiliği, Gölyaka ilçesinden geçen Melen Çayı'na uygun olmayan şekilde çamurlu su boşaltılmasına neden olduğu gerekçesiyle belediyeye idari para cezası uygulandığını, sorumlular hakkında idari soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 10:14 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:14
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        Düzce Valiliğinden Melen Çayı'na atık su döküldüğü iddiasına ilişkin açıklama
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        Düzce Valiliği, Gölyaka ilçesinden geçen Melen Çayı'na uygun olmayan şekilde çamurlu su boşaltılmasına neden olduğu gerekçesiyle belediyeye idari para cezası uygulandığını, sorumlular hakkında idari soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, "Gölyaka Belediyesine ait vidanjörün Melen Çayı'na atık su boşalttığı" yönünde 24 Nisan'da sosyal medya mecralarında çıkan haberler üzerine aynı tarihte İl Emniyet ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği müdürlüklerince inceleme başlatıldığı belirtildi.

        İncelemede 23 Nisan'da Melen Çayı'na su boşaltan aracın, Gölyaka Belediyesine ait olduğu ve belediye kademesinde bulunan bakım kanalında biriken çamurlu suların çekilerek Melen Çayı'na boşaltıldığının anlaşıldığı aktarılan açıklamada, "Uygun olmayan şekilde çamurlu suyun Melen Çayı'na boşaltılmasına sebep olan ilgili belediyeye, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca sorumlular hakkında idari soruşturma devam etmekte olup, süreç hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.

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