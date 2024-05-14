Yığılca'da arıcılık kursunda uygulamalı dersler başladı

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Akça, projeler ve kurslar sayesinde ilçede arıcılık faaliyetinde bulunanların sayısının 4 yılda yüzde 52 artarak 160'ı bulduğunu vurguladı.

Kursiyerler, ziraat mühendisi Ömer Çalışkan'a ait Güney altı mevkisindeki kovanlarda arıcılıkla ilgili tüm bilgileri uzmanlarından öğreniyor.

İlçe Tarım ve Orman ile Halk Eğitim müdürlükleri koordinasyonunda düzenlenen kursta, teorik derslerin ardından uygulamaya geçildi.

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