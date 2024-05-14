Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de cipin sahipsiz köpeğe çarpması kamerada

        Düzce'nin Çilimli ilçesinde cipin sahipsiz köpeğe çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 14:09 Güncelleme: 14.05.2024 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de cipin sahipsiz köpeğe çarpması kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'nin Çilimli ilçesinde cipin sahipsiz köpeğe çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Yukarıkaraköy Küme Evler mevkisinde 4 gün önce, cipin çarptığı sahipsiz köpek yaralandı.

        Köyde yaşayan bir kişi tarafından kent merkezinde veterinere götürülen köpek, tedaviye alındı. Veteriner hekim tarafından muayene edilen köpeğin bacağında ve kalçasında kırıklar tespit edildi.

        Öte yandan cipin sahipsiz köpeğe çarpması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Görüntülerde hızla gelen cipin yolda duran sahipsiz köpeğe çarpması ve durmadan yoluna devam etmesi yer alıyor.

        Kayıtlarda, sürüklenerek yol kenarına ulaşan yaralı köpeğin yanına bir kadının gitmesi görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Havalimanından giriş yaptılar! Pusetin altına sakladılar! Tam 73 kilo!
        Havalimanından giriş yaptılar! Pusetin altına sakladılar! Tam 73 kilo!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Şifreli kapıyı zorlayıp yoğun bakıma girdiler!
        Şifreli kapıyı zorlayıp yoğun bakıma girdiler!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        Sinan Ateş'in öldürüldüğü ana ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
        Sinan Ateş'in öldürüldüğü ana ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Amsterdam Üniversitesinde Filistin eylemi: Kampüsler kapatıldı
        Amsterdam Üniversitesinde Filistin eylemi: Kampüsler kapatıldı
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        2'nci Bayezid yaptırmıştı... 'Deliler Mezarlığı' kayıp!
        2'nci Bayezid yaptırmıştı... 'Deliler Mezarlığı' kayıp!
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi

        Benzer Haberler

        Uyuşturucu imal eden kimyager gözaltına alındı
        Uyuşturucu imal eden kimyager gözaltına alındı
        Yığılca'da arıcılık kursunda uygulamalı dersler başladı
        Yığılca'da arıcılık kursunda uygulamalı dersler başladı
        Melen Çayı'na vidanjörle çamurlu su döken personele soruşturma, belediyeye...
        Melen Çayı'na vidanjörle çamurlu su döken personele soruşturma, belediyeye...
        Melen Çayı'na vidanjörle çamurlu su dökülmesinde belediyeye para cezası, pe...
        Melen Çayı'na vidanjörle çamurlu su dökülmesinde belediyeye para cezası, pe...
        Düzce Valiliğinden Melen Çayı'na atık su döküldüğü iddiasına ilişkin açıkla...
        Düzce Valiliğinden Melen Çayı'na atık su döküldüğü iddiasına ilişkin açıkla...
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir kimyager gözaltına alındı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir kimyager gözaltına alındı