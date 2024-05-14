Düzce'de cipin sahipsiz köpeğe çarpması kamerada

Görüntülerde hızla gelen cipin yolda duran sahipsiz köpeğe çarpması ve durmadan yoluna devam etmesi yer alıyor.

Köyde yaşayan bir kişi tarafından kent merkezinde veterinere götürülen köpek, tedaviye alındı. Veteriner hekim tarafından muayene edilen köpeğin bacağında ve kalçasında kırıklar tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.