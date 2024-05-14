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        Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde tıra çarpan cipteki 3 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tıra çarpan cipteki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 19:35 Güncelleme: 14.05.2024 - 19:35
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        Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde tıra çarpan cipteki 3 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tıra çarpan cipteki 3 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikameti Gümüşova rampaları Yongalık mevkisinde, S.D. idaresindeki 09 ST 902 plakalı cip, A.G. yönetimindeki 45 AOZ 502 plakalı tıra çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle cip yolun sol şeridine devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan cip sürücüsü ile D.D. ve C.N. sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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