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        Düzce Üniversitesi'nden kısa kısa

        Düzce Üniversitesince düzenlenen "DÜFEST 2024 Öğrenci Festivali", sportif etkinlikler, halk oyunları gösterileri ve sahne performanslarıyla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:48 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:48
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        Düzce Üniversitesi'nden kısa kısa
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        Düzce Üniversitesince düzenlenen "DÜFEST 2024 Öğrenci Festivali", sportif etkinlikler, halk oyunları gösterileri ve sahne performanslarıyla devam etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yüzme, voleybol, ayak tenisi ve futbol müsabakaları festivale heyecan kattı.

        Geleneksel Türk okçuluğu ve halk oyunları gösterileri sunulan festivalde, DJ Tolga Yılmaz ve DJ Serkan, sahne performanslarıyla göz doldurdu. Festivalde sahne alan müzik grubu Retrobüs ise sahne performansıyla öğrencilere keyifli anlar yaşattı.

        - Düzce Üniversitesi "Sağlık Turizm Yetki Belgesi" almaya hak kazandı

        Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Sağlık Bakanlığının onayıyla Türkiye'de sağlık turizmi yapabilecek hastaneler arasına girdi.

        Türkiye'de 62 kamu üniversitesi hastanesinde bulunan Sağlık Turizm Yetki Belgesi'ne üniversite hastanesi de eklendi.

        - Düzce Üniversitesinden dünya sıralaması başarısı

        Düzce Üniversitesi, Times Higher Education'ın, son 50 yılda kurulan dünyadaki en iyi üniversitelerin yer aldığı "2024 Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması"nın (Young University Rankings 2024) araştırma alanında 170. sırada yer aldı.

        Düzce Üniversitesi, Türkiye'de 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında üçüncü, araştırma alanında ise birinci oldu.

        Türkiye'de üniversiteler arası genel sıralamada 15'inici sıraya yerleşen Düzce Üniversitesi, araştırma alanında 8'inciliği aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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