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        Düzce'de tırın taşıdığı konteynerin yola devrilmesi ulaşımı aksattı

        Düzce'de tırın taşıdığı konteynerin yola devrilmesi sonucu ulaşımda aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 12:30 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:32
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        Düzce'de tırın taşıdığı konteynerin yola devrilmesi ulaşımı aksattı
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        Düzce'de tırın taşıdığı konteynerin yola devrilmesi sonucu ulaşımda aksama yaşandı.

        D-655 kara yolunda Düzce istikametine seyreden M.G. idaresindeki 34 FAS 477 plakalı tırın dorsesindeki tuz ruhu yüklü konteyner, Konuralp mevkisinde kavşaktan dönüş yaparken yola devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, konteyner ve tırın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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