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        Düzce'de 30 arıcıya ana arı ve arı kolonisi desteğinde bulunuldu

        Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Kaynaşlı Kestane Ormanlarında Arıcılık Projesi" kapsamında Düzce'de 30 arıcıya ana arı ve arı kolonisi dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 19:43 Güncelleme: 16.05.2024 - 19:43
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        Düzce'de 30 arıcıya ana arı ve arı kolonisi desteğinde bulunuldu
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        Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Kaynaşlı Kestane Ormanlarında Arıcılık Projesi" kapsamında Düzce'de 30 arıcıya ana arı ve arı kolonisi dağıtımı yapıldı.

        Kestane ormanlarıyla zengin bir floraya Kaynaşlı ilçesinde arıcılığı geliştirmek amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce 600 bin lira bütçeli proje geliştirildi. Yüzde 75'i hibe desteği olan projeden, 2'si kadın 30 arıcı yararlanmaya hak kazandı.

        Destekten yararlanan arıcılar için Kaymakamlık bahçesi önünde ana arı ve arı kolonisi dağıtım töreni düzenlendi.

        Programda konuşan Vali Selçuk Aslan, arıcılığın Düzce için önemli olduğunu belirterek, "Floramız, coğrafyamız oldukça arıcılığa elverişli. Yaklaşık 2 bin 492 kilometrekarelik coğrafyamızın yüzde 60'ı neredeyse orman arazisine sahip. Bu yüzde 60'lık oranın yüzde 10'u da kestane ormanlarından oluşmaktadır. Kestane balının kıymetini anlatmaya, izaha gerek yok, oldukça talep görmekte." dedi.

        Aslan, Düzce'de Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı 792 üretici ve 52 bin civarında kovan bulunduğuna dikkati çekerek, yıllık bal üretiminin 412 ton olduğunu söyledi.

        - "Sizin ürettiğiniz ürünlerle iftihar ediyoruz"

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise kente her açıdan hizmet etmek için çalıştıklarını belirterek, "Bu proje yazılıp Ankara'ya ulaştırıldığında desteğe ihtiyaçları oldu. Biz de sayın Bakanımızla görüştük. Çünkü arıcılık Düzce için çok kıymetli, Yığılca'dan, Kaynaşlı'da şehrimizin dört bir yanından bunu görüyoruz." dedi.

        Düzce'de üretilen kestane balının kalitesine değinen Keşir, "İkram ettiğimizde, hediye götürdüğümüzde her zaman kestane balımızla Ankara'da iftihar ediyoruz ve bunun özel bir bal olduğunu ifade ediyoruz. Bu anlamda, tüm bal üreticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bizim yüz akımız oluyorsunuz, sizin ürettiğiniz ürünlerle iftihar ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından, ana arı ve arı kolonisi dağıtımı gerçekleştirildi.

        Programa, Kaynaşlı Kaymakamı Ali Açıkgöz, Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, AK Parti Kadın Kolları Düzce İl Başkanı Şulenur Kubilay Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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