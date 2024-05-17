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        Adalet Bakanı Tunç, partisinin Düzce İl Başkanlığında konuştu:

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizde başlatılan çalışmalar var. Meclis Başkanı'mızın siyasi partilerle görüşmeleri devam ediyor. Temennimiz bu uzlaşma zemini Meclis'imizde sağlanır ve ülkemiz Türkiye Yüzyılı'nın başında demokratik, sivil, katılımcı anayasaya kavuşur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 17:16 Güncelleme: 17.05.2024 - 17:16
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        Adalet Bakanı Tunç, partisinin Düzce İl Başkanlığında konuştu:
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizde başlatılan çalışmalar var. Meclis Başkanı'mızın siyasi partilerle görüşmeleri devam ediyor. Temennimiz bu uzlaşma zemini Meclis'imizde sağlanır ve ülkemiz Türkiye Yüzyılı'nın başında demokratik, sivil, katılımcı anayasaya kavuşur." dedi.

        Bakan Tunç, Düzce Adliyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında Başsavcı Yasin Emre'den bilgi aldı.

        Cuma namazını merkezdeki Cedidiye Camisi'nde kılan Tunç, ardından Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü ziyaret ederek yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

        Daha sonra yürüyerek AK Parti İl Başkanlığı binasına geçen Tunç, esnafa hayırlı işler diledi.

        Bakan Tunç, İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililerle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Düzce'nin gelişmesi ve kalkınması için her türlü desteği verdiklerini, bundan sonra da vermeye hazır olduklarını söyledi.

        Düzce'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye en güçlü desteği veren illerden biri olduğuna işaret eden Tunç, Düzce'nin bütün seçimlerde, referandumlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini gösterdiğini kaydetti.

        Tunç, Düzce'nin hükümet yatırımlarından önemli pay aldığını, almaya da devam ettiğini aktararak kentte yapılan yatırımlardan bahsetti.

        Bakan Tunç, vatandaşların yargı hizmetinden memnuniyetini, adalete güvenini en üst noktaya çıkarmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini anlattı.

        AK Parti'nin 22 yıldır iktidarda olduğunu, bu süreçte Türkiye'nin her alanda geliştiğini, ilerlediğini vurgulayan Tunç, AK Parti siyasetinin merkezinde hep insanın olduğunu dile getirdi.

        Her alanda insanı güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Tunç, istikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkenin 81 vilayetinin her köşesini geliştirme gayretiyle yola hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.

        Tunç, AK Parti'nin hayata geçirdiği reformlara da değinerek bu reformcu anlayıştan hiçbir zaman taviz vermeden yola devam edeceklerini kaydetti.

        Yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşma mücadelesine devam edeceklerini vurgulayan Tunç, milletin desteğiyle darbeci, vesayetçi anlayışı tarihe gömdüklerini belirtti.

        Darbelere karşı dirençli bir demokrasi inşa etmenin gayretinde olduklarını aktaran Tunç, darbecilerin yargı önüne çıkarılmasını sağladıklarını hatırlattı.

        - "Hedefimiz yeni, demokratik, sivil bir anayasa"

        Tunç, anayasa değişiklikleri gerçekleştirdiklerini ve darbecilerin milletin huzurunda hesap vermelerini sağladıklarını belirterek "Bundan sonraki hedefimiz yeni, demokratik, sivil bir anayasa. Türkiye Büyük Millet Meclisimizde başlatılan çalışmalar var. Meclis Başkanı'mızın siyasi partilerle görüşmeleri devam ediyor. Temennimiz bu uzlaşma zemini Meclis'imizde sağlanır ve ülkemiz Türkiye Yüzyılı'nın başında demokratik, sivil, katılımcı anayasaya kavuşur." diye konuştu.

        Gerçekleştirdikleri reformları anlatan Tunç, anayasada vesayetçi ruhu azaltan "sessiz devrim" sayılan reformlara imza attıklarını dile getirdi.

        Tunç, 1982 Anayasası'nın, darbeciler tarafından yazdırılan, darbe sonrası yazılan bir anayasa olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

        "Demokratik bir anayasa değil. Evet süreç içerisinde çok sayıda değişiklikle o vesayetçi ruhu, darbeci anlayışı ortadan kaldırmaya yönelik önemli değişiklikler yapılmış olsa da anayasamızdaki o çok sayıdaki değişiklik, yeknesaklığı da bozdu ve vesayetçi ruhu tamamen ortadan da kaldırmak mümkün olamadı. O nedenle ülkemizde bir daha demokrasiye müdahale olmasın, milli irade bayrağı yere düşmesin istiyorsak o zaman yüksek standartlı bir demokrasi için demokratik, sivil, Türkiye Büyük Millet Meclisinde katılımcı bir ruhla tüm siyasi partilerin görüşleri, dışarıdaki sivil toplum kuruluşlarının görüşleri de alınarak yeni bir anayasa yapma süreci inşallah başlar ve bunu da başarırız. Milletimize olan borcumuzu da yerine getirerek inşallah 'Türkiye Yüzyılı'nın başında yeni, demokratik, sivil anayasaya da kavuşuruz."

        Terörün her türlüsüyle mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizen Tunç, "Türkiye ekseni' dediğimiz, dünyada sözü geçen ve her alanda hakkaniyetli, dengeli, mazlumun hakkını savunan bir ülke olarak yolumuza Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devam edeceğiz." dedi.

        Bakan Tunç'a, ziyaretlerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu eşlik etti.

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