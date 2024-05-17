AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Düzce'de konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Seçim sonucundan almamız gereken dersi alıp, o dersin milletimizin bize bir talimatı, bir tavsiyesi olduğunu kabul edip, önümüzdeki süreci tedbirlerimizi alarak planlamaya gayret ediyoruz." dedi.

AK Parti Düzce İl Başkanlığını ziyaretinde konuşan Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak illere ziyaretler gerçekleştirdiğini söyledi.

Ziyaretlerde teşkilat üyeleriyle seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini aktaran Yılmaz, "Seçimi kazandığımız yerlerde arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Seçimde başarılı olmadığımız yerlerde de arkadaşlarımıza verdikleri uğraş, çaba ve gayretten ötürü 'Eline sağlık.' diyoruz. Onları motive edip, seçim sonucundan almamız gereken dersi alıp, o dersin milletimizin bize bir talimatı, bir tavsiyesi olduğunu kabul edip, önümüzdeki süreci tedbirlerimizi alarak planlamaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, yerel seçimlerde AK Parti olarak bekledikleri sonucu alamadıklarını belirterek "Daha iyi bir sonuç alacağımıza, Türkiye genelinde çok daha fazla büyük şehirleri hatta il belediyesini kazanacağımıza dönük bir beklentimiz vardı ama çeşitli nedenler, çeşitli sosyolojik nedenler, çeşitli ekonomik nedenler, ülkemizin içinde bulunduğu iç ve dış etkilerle oluşan siyasal atmosferin sebep olduğu durum..." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun, kendilerini daha çok hırslandırdığını ve gelecek dönem için motive ettiğini belirten Yılmaz, "Arkadaşlarımızın önümüzdeki süreçteki gayretlerini teşvik etmeye, onları tebrik etmeye, onlara 'Kolay gelsin.' demeye geldim. Bu amaçla da bir dizi çalışmalar yapacağız." ifadesini kullandı.