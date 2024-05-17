Gölyaka'da Kur'an kursları yararına kermes açıldı

Kermesin açılışında konuşan İlçe Müftüsü Ahmet Demirel, "Kermese yapılacak yardımlar, Kur'an kurslarımız ve orada okuyan öğrencilerimiz yararına olacaktır. 3 gün boyunca açık kalacak olan kermesimize yapılacak olan yardımların ve duaların kabul olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

İlçe Müftülüğü tarafından Gölyaka Merkez Camisi bahçesinde, Kur'an kursları yararına yiyecek ve giysi satışının yapıldığı kermes açıldı.

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