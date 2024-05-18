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        Yığılca'da fener alayı düzenlendi

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 10:19 Güncelleme: 18.05.2024 - 10:19
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        Yığılca'da fener alayı düzenlendi
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

        Yığılca Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen fener alayı, Kent Meydanı'ndan başladı.

        Katılımcılar, ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

        Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda havai fişek gösterisi ve müzik öğretmenlerinin sahne performansı izlendi.

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