Yığılca'da fener alayı düzenlendi

Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda havai fişek gösterisi ve müzik öğretmenlerinin sahne performansı izlendi.

Katılımcılar, ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Yığılca Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen fener alayı, Kent Meydanı'ndan başladı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

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