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        Düzce'de zorlu arazi şartlarında 236 kişinin katılımıyla arama kurtarma tatbikatı yapıldı

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 236 kişinin katılımıyla arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 18:27 Güncelleme: 18.05.2024 - 18:27
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        Düzce'de zorlu arazi şartlarında 236 kişinin katılımıyla arama kurtarma tatbikatı yapıldı
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        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 236 kişinin katılımıyla arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        AFAD'ın "Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 bin Arama Kurtarma Personeli" yetiştirme hedefi çerçevesinde Düzce Valiliğince arama ve kurtarma alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla toplulukların kapasitelerinin geliştirilmesi için proje hayata geçirildi.

        Proje kapsamında verilen teorik eğitimlerin pratiğe dönüştürülmesi amacıyla Darıyeri Yörükler Yaylası'nda AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye, orman ve sağlık teşkilatları ile sivil toplum kuruluşları ve çeşitli topluluklardan toplam 236 kişinin katılımıyla arama kurtarma tatbikatı düzenlendi.

        Tatbikat, senaryo gereği bölgede kamp yapan üniversite öğrencilerinin yaban hayvanlarının saldırısı nedeniyle orman içinde kayboldukları, uçurumdan düşenlerin olduğu ve 10 kişilik grubun birbirinden tamamen koptuğu yönünde yapılan ihbarla başladı.

        Kurum müdürleriyle tatbikata eşlik eden Vali Selçuk Aslan, burada yaptığı açıklamada, kentte kamusal kapasitenin kullanımı yanında nitelikli, özverili ve istekli bir sivil toplum altyapısı olduğunu söyledi.

        Kapasitenin arttırılması için çalıştıklarını belirten Aslan, "Bu kapsamda Düzce'de arama kurtarma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile toplulukların niteliğini geliştirilmesi projesini ortaya koyduk ve arkadaşlarımız teorik eğitimlerden geçti. Bugün de teorik eğitimleri pratiğe yansıtmak açısından arazide kayıp arama tatbikatı senaryosuna göre tatbikat yapıyoruz." dedi.

        Aslan, 112 Acil Çağrı hattına gelen ihbarla alarma geçtiklerini, 1 saat içerisinde de kayıpların bulunduğu alana intikallerin tamamlandığını kaydetti.

        Hızlı bir şekilde koordinasyon merkezi oluşturulduğuna dikkati çeken Aslan, "İlk elde edilen bilgiler çerçevesinde saha sektörlere ayrıldı ve her bir grubumuz açısından sektörler düzenlenip atamalar yapıldı. Şu anda seri bir şekilde tüm gruplarımızın kendilerine belirtilen sektörlere doğru yola çıktığını görüyoruz. Ülkemizi rabbim her türlü afetten korusun temennisiyle tatbikatımızın başarıyla sonuçlanmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

        Aslan, zorlu coğrafyada yürütülen tatbikatın başarıyla tamamlanmasından dolayı katkı sunan tüm kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve topluluklara teşekkür ederek, örnek bir çalışma, disiplin ve koordinasyon sergilendiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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