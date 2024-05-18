Düzce'de iş yeri sahibini tüfekle vurup kaçmaya çalışan şüpheliyi polis bacağından vurarak yakaladı

Karaçalı mevkisinde D-100 kara yolu kenarında bulunan iş yerine gelen Z.K. ile dükkan sahibi S.T. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

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