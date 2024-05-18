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        Düzce'de iş yeri sahibini tüfekle vurup kaçmaya çalışan şüpheliyi polis bacağından vurarak yakaladı

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tartıştığı iş yeri sahibini tüfekle vurup kaçmaya çalışan şüpheli, polis tarafından bacağından vurularak yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 23:54 Güncelleme: 18.05.2024 - 23:54
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        Düzce'de iş yeri sahibini tüfekle vurup kaçmaya çalışan şüpheliyi polis bacağından vurarak yakaladı
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        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tartıştığı iş yeri sahibini tüfekle vurup kaçmaya çalışan şüpheli, polis tarafından bacağından vurularak yakalandı.

        Karaçalı mevkisinde D-100 kara yolu kenarında bulunan iş yerine gelen Z.K. ile dükkan sahibi S.T. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Büyüyen olay sırasında Z.K, S.T'yi tüfekle vurdu.

        Olayın hemen ardından bölgeye gelen polis, 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan Z.K'yi silahla bacağından vurarak yakaladı.

        Şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Karnından yaralanan S.T. ise ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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