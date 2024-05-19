Yığılca'da gençler "Cave Fest" etkinliğinde buluştu

Etkinlik boyunca Sarıkaya Mağarası'nı keşfetme imkanı bulan öğrenciler, film gösterileri, kamp ateşi etrafında canlı müzik ve DJ performanslarıyla eğlenecek. Etkinlikte sanatçı Cihan Kutlu da sahne alacak.

Kaymakam Hüseyin Demirkol ise etkinliğin hem spor hem de sosyal açıdan gençlere büyük fırsat sunduğunu belirtti.

İlki düzenlenen bu organizasyonun geleneksel hale gelmesini temenni eden Aslan, "Gençlerimize iyi eğlenceler diliyorum. Gerek Sarıkaya Mağarası'nın tanıtımı, gerekse ilimizin kültürel potansiyelinin zenginleşmesi açısından kıymetli etkinlik oldu. Emek veren arkadaşlarımızı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan da öğrencileri ziyaret etti.

Mağara önüne kurulan çadırlarda kamp yapan öğrenciler, dart yarışı, ok, masa tenisi, voleybol ve badminton gibi spor müsabakalarıyla keyifli zaman geçiriyor.

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