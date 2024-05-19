Düzce'de "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

Düzce'de hava muhalefeti nedeniyle ertelenen "11. Yeşilay Bisiklet Turu", 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirildi.

Yeşilay'ın, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlediği etkinlik kapsamında yaklaşık 200 bisikletli Anıtpark Meydanı'nda toplandı.

Etkinliğe katılan Vali Selçuk Aslan, bisiklet turunun Yeşilay tarafından bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla 2011'den bu yana geleneksel olarak düzenlendiğini anlattı.

Planlamanın geçen hafta pazar günü yapıldığını ancak elverişsiz havadan dolayı ertelendiğini aktaran Aslan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelmesi daha da anlamlı olmakta. Bu sene 11'incisini icra ediyoruz. Sağlıklı yaşamın keyfini sürelim sloganıyla inşallah bugün pedal çevireceğiz." dedi. Aslan'ın konuşmasının ardından Yeşilay yelekleri giyen bisikletliler, Türk bayraklarıyla süsledikleri bisikletleriyle 5 kilometrelik güzergahta önlerindeki araçtan çalınan marşlar ve şarkılar eşliğinde pedal çevirdi.