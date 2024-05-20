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        YÖK Başkanı Özvar, Düzce Üniversitesinde açılış ve toplantılara katıldı

        Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) senato toplantısına katılan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, çeşitli birimleri ziyaret etti, Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'nin açılışını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 21:27 Güncelleme: 20.05.2024 - 21:27
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        YÖK Başkanı Özvar, Düzce Üniversitesinde açılış ve toplantılara katıldı
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        Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) senato toplantısına katılan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, çeşitli birimleri ziyaret etti, Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'nin açılışını yaptı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanı Özvar, Yığılca ilçesinde katıldığı Dünya Arı Günü etkinliklerinin ardından Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ile Konuralp Yerleşkesi'ne geçti.

        Burada DÜ Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'nin açılışını yapan Özvar, "Botanik ve Doğa Müzesi", "İstanbul'da Bahçe ve Çiçek Sergisi" ile "Botanik Bahçesi" bölümlerini gezdi.

        Özvar, Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy'dan bahçe hakkında bilgi aldı.

        "Fındık Üreticilerinin Mikro İşletmelere Dönüşümü Projesi" kapsamında üniversitede hizmet vermeye başlayan Fındık Dönüşüm Merkezi'ni de ziyaret eden Özvar, daha sonra senato toplantısına katılarak öğretim üyeleri ve öğrencilerle bir araya geldi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özvar, öğrencilerle ve akademisyenlerle bir arada olmayı önemsediklerini, YÖK'ün fikirlerini, vizyonunu ve perspektifini üniversitelerle paylaşmak istediklerini belirterek, üniversitelerin de görüşlerini alarak sinerji oluşturmak istediklerini aktardı.

        Üniversitelerin dışarıya açılmasını, yabancı öğrenciler ve akademisyenlerle daha fazla beraber olmasını istediklerini belirten Özvar, yabancı düşmanlığına karşı olduklarını vurguladı.

        Özvar, üniversitelerin nitelikli eğitimin yanı sıra hem genel hem de bölgesel kalkınmaya daha fazla katkı sağlaması gerektiğine vurgu yaparak, bunun yetişmiş, üretken ve dinamik araştırma kapasitesiyle olacağını ifade etti.

        Senato toplantısı, Özvar'ın öğrencilerin üniversite eğitimi, kampüs yaşamı ve kariyer noktasındaki görüşlerini dinlemesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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