Düzce'de Türk Mutfağı Haftası açılış programı ertelendi

Valilikten yapılan açıklamada, bugün düzenlenmesi planlanan Türk Mutfağı Haftası açılış programının, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve helikopter kazasında hayatını kaybedenler için bir günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle ertelendiği bildirildi.

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