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        Düzce'de Türk Mutfağı Haftası açılış programı ertelendi

        Düzce'de bugün düzenlenmesi planlanan Türk Mutfağı Haftası açılış programı ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 11:57 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:57
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        Düzce'de Türk Mutfağı Haftası açılış programı ertelendi
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        Düzce'de bugün düzenlenmesi planlanan Türk Mutfağı Haftası açılış programı ertelendi.

        Valilikten yapılan açıklamada, bugün düzenlenmesi planlanan Türk Mutfağı Haftası açılış programının, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve helikopter kazasında hayatını kaybedenler için bir günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle ertelendiği bildirildi.

        Türk Mutfağı Haftası kapsamında, hafta boyunca etkinlikler düzenleneceği vurgulanan açıklamada, "Türk Mutfağı Haftası açılış programına ait güncelleme, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tanıtım platformlarından duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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