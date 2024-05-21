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        "Düzce bıçağı" coğrafi işaretle tescillendi

        Çelik malzeme kullanılarak tamamen el işçiliğiyle kişiye özel tasarlanarak üretilen "Düzce bıçağı", Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 13:47 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:47
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        "Düzce bıçağı" coğrafi işaretle tescillendi
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        Çelik malzeme kullanılarak tamamen el işçiliğiyle kişiye özel tasarlanarak üretilen "Düzce bıçağı", Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Düzce bıçağının coğrafi işaret tescili için 20 Ekim 2022'de TÜRKPATENT'e başvuru yapıldı.

        Kente özgü tamamen el işçiliğiyle tasarlanıp üretilen, kullanım amacına ve uygulanacak yüzey süsleme sanatına bağlı olarak paslanmaz, karbon, takım ve Şam çelik türlerinin kullanıldığı bıçak, 16 Mayıs itibarıyla coğrafi işaretli ürünler arasına girdi.

        Bu çerçevede TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Vali Selçuk Aslan'ı ziyaret etti.

        Durak, Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun'un da eşlik ettiği ziyarette, Vali Aslan'a Düzce bıçağının coğrafi işaret tescil belgesini takdim etti.

        Düzce bıçağının yüzeyi ustanın tercihine göre gravür, kakma, rölyef gibi süsleme sanatları ile işleniyor, sap ve kılıflarında da minyatür, tezhip ve ebru gibi süsleme teknikleri kullanılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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