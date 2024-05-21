"Düzce bıçağı" coğrafi işaretle tescillendi

Çelik malzeme kullanılarak tamamen el işçiliğiyle kişiye özel tasarlanarak üretilen "Düzce bıçağı", Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Düzce bıçağının coğrafi işaret tescili için 20 Ekim 2022'de TÜRKPATENT'e başvuru yapıldı.

Kente özgü tamamen el işçiliğiyle tasarlanıp üretilen, kullanım amacına ve uygulanacak yüzey süsleme sanatına bağlı olarak paslanmaz, karbon, takım ve Şam çelik türlerinin kullanıldığı bıçak, 16 Mayıs itibarıyla coğrafi işaretli ürünler arasına girdi.