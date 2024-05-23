Düzce'de kadın sürücü otomobilinin çamurluğuna sıkışan kedi yavrusunu sahiplendi
Düzce'de otomobilin çamurluk kısmında sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtaldıktan sonra kadın sürücü tarafından sahiplenildi.
Düzce'de otomobilin çamurluk kısmında sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtaldıktan sonra kadın sürücü tarafından sahiplenildi.
D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda otomobiliyle ilerleyen Çiğdem Demirel, kedi sesi duyması üzerine aracını yol kenarına park etti.
Otomobilin çamurluk kısmında kedi yavrusunun sıkıştığını gören Demirel, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Demirel, veteriner kontrolünün ardından kediyi sahiplendi.
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