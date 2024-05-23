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        Düzce'de kadın sürücü otomobilinin çamurluğuna sıkışan kedi yavrusunu sahiplendi

        Düzce'de otomobilin çamurluk kısmında sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtaldıktan sonra kadın sürücü tarafından sahiplenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:10 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:10
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        Düzce'de kadın sürücü otomobilinin çamurluğuna sıkışan kedi yavrusunu sahiplendi
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        Düzce'de otomobilin çamurluk kısmında sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtaldıktan sonra kadın sürücü tarafından sahiplenildi.

        D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda otomobiliyle ilerleyen Çiğdem Demirel, kedi sesi duyması üzerine aracını yol kenarına park etti.

        Otomobilin çamurluk kısmında kedi yavrusunun sıkıştığını gören Demirel, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler, kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

        Demirel, veteriner kontrolünün ardından kediyi sahiplendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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