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        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 22 kişi yakalandı

        Düzce'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:40 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:40
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 22 kişi yakalandı
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        Düzce'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

        Bu kapsamda son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, 75 gram uyuşturucu madde, 50 uyuşturucu hap ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 22 şüpheliye, "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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