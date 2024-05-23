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        Düzce Üniversitesinde hurda ve atık metallerle tasarlanan heykeller sergilenmeye başlandı

        Düzce Üniversitesinde (DÜ) açılan sergide, hurda ve atık metallerle tasarlanan heykeller yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 16:14 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:14
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        Düzce Üniversitesinde hurda ve atık metallerle tasarlanan heykeller sergilenmeye başlandı
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        Düzce Üniversitesinde (DÜ) açılan sergide, hurda ve atık metallerle tasarlanan heykeller yer aldı.

        DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Heykel Bölümü tarafından düzenlenen sergi, Mihri Müşfik Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı.

        Serginin küratörlüğünü üstlenen Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Ballı, "Hurda/Atık Metaller Kullanılarak Üretilen Heykel Uygulamaları" projesi kapsamında tasarlanan eserlerle ilgili bilgi verdi.

        Ballı, projenin TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında destek almaya hak kazandığını belirtti.

        Proje sergisi kapsamında, 5 kişilik ekiple 5 metal heykel üretimi gerçekleştirdiklerini aktaran Ballı, "Alınan teçhizat ve yerleşke içerisinde bulunan hurda metallerle üretilen bu metal heykellerin üretiminin amacı, çevresel sorumluluk, atık yönetimi, sürdürülebilirlik ve sanatsal ifadeyi bir araya getirmektir. " değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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