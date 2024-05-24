Düzce'de nefes borusuna sandviç parçası kaçması sonucu hayatını kaybeden öğrencinin cenazesi defnedildi

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, olayla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı bildirilmişti.

Cenaze törenine, çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

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