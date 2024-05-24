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        Düzce'de nefes borusuna sandviç parçası kaçması sonucu hayatını kaybeden öğrencinin cenazesi defnedildi

        Düzce'de okulda yediği sandviçin bir parçasının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Eftelya K, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 21:11 Güncelleme: 24.05.2024 - 21:11
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        Düzce'de nefes borusuna sandviç parçası kaçması sonucu hayatını kaybeden öğrencinin cenazesi defnedildi
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        Düzce'de okulda yediği sandviçin bir parçasının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Eftelya K, son yolculuğuna uğurlandı.

        Etfelya'nın cenazesi, Ağa Mahallesi'ndeki Yeşil Cami'ye getirildi.

        Düzce Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından Eftelya'nın cenazesi, Düzce Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine, çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

        - Olay

        Kent merkezindeki Işık İlkokulunda eğitim gören 2. sınıf öğrencisi Eftelya K, teneffüste kantinden aldığı sandviçi sınıfta yerken fenalaşmış, kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, olayla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı bildirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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