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        Düzce'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Düzce'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 09:29 Güncelleme: 27.05.2024 - 09:29
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        Düzce'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Düzce'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        İ.K. idaresindeki 81 ADU 159 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilde bulunan Z.K. ile B.Y. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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