Düzce'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Düzce'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Düzce'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
İ.K. idaresindeki 81 ADU 159 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan Z.K. ile B.Y. yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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