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        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu maddeyle yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 10:29 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:29
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        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Düzce'de uyuşturucu maddeyle yakalanan zanlı tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda E.A'nın üzerinde ve aracında arama yapan ekipler, 896 uyuşturucu hap ve 25 gram uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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