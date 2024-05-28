Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Araçta bira kutuları olduğu görülürken, alkollü olduğu belirtilen M.O, çekim yapan bir gazetecinin telefonuna vurdu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametinde gittikleri 14 BD 563 plakalı otomobili Paşakonağı mevkisinde durduran M.O. ve R.Ç. araçtan indi.

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