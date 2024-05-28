Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Şüphelinin üzerinde ve aracında gerçekleştirilen aramada, 12 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen çalışmada şüpheli F.Y'yi takibe aldı.

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