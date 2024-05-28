Düzce'de başı bidona sıkışan köpek kurtarıldı
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde başı su bidonuna sıkışan köpek kurtarıldı.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde başı su bidonuna sıkışan köpek kurtarıldı.
Darıyeri Hasanbey köyünde sahipsiz köpeğin başının su bidonuna sıkıştığını gören köylüler, Düzce Belediyesi ve Bitapiver Hayvanları Koruma Derneğine haber verdi.
Bölgeye gelen ekipler, müdahaleye izin vermeyen köpeği iğneyle bayılttıktan sonra bidonu çıkardı.
Köpek ayıldıktan sonra bir süre daha bekleyen ekipler, hayvanın sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine bölgeden ayrıldı.
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