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        Düzce'de başı bidona sıkışan köpek kurtarıldı

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde başı su bidonuna sıkışan köpek kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 19:24 Güncelleme: 28.05.2024 - 19:24
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        Düzce'de başı bidona sıkışan köpek kurtarıldı
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        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde başı su bidonuna sıkışan köpek kurtarıldı.

        Darıyeri Hasanbey köyünde sahipsiz köpeğin başının su bidonuna sıkıştığını gören köylüler, Düzce Belediyesi ve Bitapiver Hayvanları Koruma Derneğine haber verdi.

        Bölgeye gelen ekipler, müdahaleye izin vermeyen köpeği iğneyle bayılttıktan sonra bidonu çıkardı.

        Köpek ayıldıktan sonra bir süre daha bekleyen ekipler, hayvanın sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine bölgeden ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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