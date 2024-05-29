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        Anadolu Otoyolu'nda tıra bağlı römorkun devrilmesi ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde tıra bağlı römorkun devrilmesi sonucu ulaşım aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 12:05 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:05
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        Anadolu Otoyolu'nda tıra bağlı römorkun devrilmesi ulaşımı aksattı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde tıra bağlı römorkun devrilmesi sonucu ulaşım aksadı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Muhammet S. idaresindeki 34 KCE 668 plakalı tıra bağlı römork, Gümüşova rampaları mevkisinde devrildi. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

        İhbar üzerine kaza mahalline polis ekipleri ile vinç sevk edildi.

        Yolun İstanbul istikametini Gölyaka kavşağından trafiğe kapatan polis ekipleri, sürücüleri D-100 kara yoluna yönlendirdi.

        Tır ve römorkun çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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