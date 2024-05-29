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        Düzce'de temizlik işçisi parkta bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı

        Düzce Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi, parkta bulduğu cep telefonunu sahibine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 15:39 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:39
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        Düzce'de temizlik işçisi parkta bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
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        Düzce Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi, parkta bulduğu cep telefonunu sahibine teslim etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan işçi Muhammet Altuntepe, Melensu Park'ta temizlik yaptığı sırada bankların üzerinde cep telefonu buldu.

        Altuntepe, telefonu alarak sahibine ulaştırdı.

        Düzce Bel-Ka İnsan Kaynakları A.Ş Genel Müdürü Erdem Yılmaz ve Temizlik İşleri Müdür Vekili Caner Yürük, örnek davranışından dolayı Altuntepe'ye teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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