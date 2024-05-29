Düzce'de kurbanlık satış ve kesim yerleri denetleniyor

Düzce'de Kurban Bayramı öncesi satış ve kesim yerlerinde denetim yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların bayramda kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun şekilde kesebilmelerini sağlamak amacıyla satış ve kesim yerlerinde denetimler sıklaştırıldı.

İl Kurban Hizmetleri Komisyonu kararı doğrultusunda başlayan denetimler, Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve veteriner hekimlerce gerçekleştiriliyor.