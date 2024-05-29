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        Düzce'de kurbanlık satış ve kesim yerleri denetleniyor

        Düzce'de Kurban Bayramı öncesi satış ve kesim yerlerinde denetim yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:03 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:03
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        Düzce'de kurbanlık satış ve kesim yerleri denetleniyor
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        Düzce'de Kurban Bayramı öncesi satış ve kesim yerlerinde denetim yapılıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların bayramda kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun şekilde kesebilmelerini sağlamak amacıyla satış ve kesim yerlerinde denetimler sıklaştırıldı.

        İl Kurban Hizmetleri Komisyonu kararı doğrultusunda başlayan denetimler, Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve veteriner hekimlerce gerçekleştiriliyor.

        Kesimhanelerin temizliği, atıkların ve atık suların bertaraf yöntemleri, hijyen şartları ile kurbanlıkların sevk ve sağlık kontrolü belgelerini kontrol eden ekipler, uygunsuzluk tespit edilen yerlere gerekli uyarıları yapıyor.

        Denetimlerin bayram sonuna kadar süreceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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