Düzce'de bir çocuğun kontrolden çıkan otomobilin çarpmasından son anda kurtulması kamerada

Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin savrulduktan sonra çiçekçi dükkanına çarpması, yol kenarında yürüyen çocuğun ise aracın kendisine çarpmasından son anda kurtulması yer alıyor.

Savrulan otomobil çiçekçi dükkanına çarparak durabildi. Bu sırada yol kenarında yürüyen bir çocuk, otomobilin kendisine çarpmasından son anda kurtuldu.

Düzce'de yol kenarında yürüyen bir çocuğun kontrolden çıkan otomobilin çarpmasından son anda kurtulması, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.