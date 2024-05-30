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        Düzce'de bir çocuğun kontrolden çıkan otomobilin çarpmasından son anda kurtulması kamerada

        Düzce'de yol kenarında yürüyen bir çocuğun kontrolden çıkan otomobilin çarpmasından son anda kurtulması, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 16:04 Güncelleme: 30.05.2024 - 16:04
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        Düzce'de bir çocuğun kontrolden çıkan otomobilin çarpmasından son anda kurtulması kamerada
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        Düzce'de yol kenarında yürüyen bir çocuğun kontrolden çıkan otomobilin çarpmasından son anda kurtulması, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Gümüşova ilçesinde D-100 kara yolunda ilerleyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Hacıkadirler mevkisinde kontrolden çıktı.

        Savrulan otomobil çiçekçi dükkanına çarparak durabildi. Bu sırada yol kenarında yürüyen bir çocuk, otomobilin kendisine çarpmasından son anda kurtuldu.

        Öte yandan olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin savrulduktan sonra çiçekçi dükkanına çarpması, yol kenarında yürüyen çocuğun ise aracın kendisine çarpmasından son anda kurtulması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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