Akçakoca'da ahşap boyama sergisi açıldı
Akçakoca Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.
Akçakoca Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.
Döngelli köyündeki okul bahçesinde açılan sergide, 25 kursiyerin yıl boyunca hazırladığı ahşap boyama eserleri beğeni topladı.
Sergi açılışına katılan Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, güzel çalışmaları yerinde incelediklerini belirterek, "Çok güzel olmuş ve beğendik. Herkesi sergiye bekleriz." dedi.
Ziyaretçilerin ilgi gösterdiği sergi, hafta sonuna kadar gezilebilecek.
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