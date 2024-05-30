Yığılca'da bal ormanı kuruldu
Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünce orman köylüleri için ilçede yeni bal ormanı oluşturuldu.
Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünce orman köylüleri için ilçede yeni bal ormanı oluşturuldu.
Orman köylüsünün gelirinin artırılması ve bölgedeki zengin bitki örtüsünden faydalanarak arıcılık faaliyetlerinin çoğaltılması amacıyla Paşabükü mevkisindeki 143 hektarlık alana kurulan bal ormanı, kullanıma açıldı.
Bakım çalışmaları devam ederken, arıcılar bal ormanına yerleşerek çalışmalarına başladı.
Üreticilerin bal ormanı sayesinde kovan sayılarını artırıp daha fazla gelir sağlaması bekleniyor.
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