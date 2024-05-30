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        Düzce'de zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 10 bin 765 lira çıktı

        Düzce'de kırmızı ışıkta bekleyen sürücülerden zor durumda olduğunu belirterek para isteyen ve zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinden çıkan 10 bin 765 liraya el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 17:30 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:30
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        Düzce'de zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 10 bin 765 lira çıktı
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        Düzce'de kırmızı ışıkta bekleyen sürücülerden zor durumda olduğunu belirterek para isteyen ve zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinden çıkan 10 bin 765 liraya el konuldu.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezinin belirli noktalarında devriye ve kontrol faaliyetlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu Çoban mevkisinde bir kişinin yoldan geçen yayalar ve ışıklarda duran araç sürücülerinden para istediğini tespit etti.

        Bir süre dilenciyi takip eden ekipler, daha sonra harekete geçerek yakaladı. Zabıta karakoluna götürülen dilencinin üst aramasında 10 bin 765 lira bulundu.

        Kabahatler Kanunu gereğince hakkında yasal işlem yapılan ve dilencilikten kazandığı tespit edilen paraya el konulan şahıs, otogara götürülerek geldiği şehre gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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