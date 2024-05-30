Yığılca'da gal arısıyla mücadele çalışmaları sürüyor

Bu kapsamda Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan laboratuvarda üretilen "torymus sinensis" isimli faydalı böcekler, Yığılca Orman İşletme Şefliği tarafından sorumluluk sahasındaki kestane ormanlarına bırakıldı.

İlçede, kestane ağaçlarında verim kaybına neden olan gal arısıyla biyolojik mücadele çalışmaları devam ediyor.

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