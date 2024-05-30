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        Yığılca'da gal arısıyla mücadele çalışmaları sürüyor

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde gal arısı zararlısına karşı kestane ormanlarına faydalı böcek salınımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 19:38 Güncelleme: 30.05.2024 - 19:38
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        Yığılca'da gal arısıyla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde gal arısı zararlısına karşı kestane ormanlarına faydalı böcek salınımı yapıldı.

        İlçede, kestane ağaçlarında verim kaybına neden olan gal arısıyla biyolojik mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan laboratuvarda üretilen "torymus sinensis" isimli faydalı böcekler, Yığılca Orman İşletme Şefliği tarafından sorumluluk sahasındaki kestane ormanlarına bırakıldı.

        Gal arısıyla biyolojik mücadele kapsamında ormanlara faydalı böcek salınımının devam edeceği belirtildi.

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