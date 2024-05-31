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        Düzce'de coğrafi işaretli "Konuralp pirinci"nde hedef 1470 ton üretim

        Düzce'de kendine has lezzetiyle coğrafi işaret alan "Konuralp pirinci"nde çiftçilerin ekim mesaisi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 11:54 Güncelleme: 31.05.2024 - 11:54
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        Düzce'de coğrafi işaretli "Konuralp pirinci"nde hedef 1470 ton üretim
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        Düzce'de kendine has lezzetiyle coğrafi işaret alan "Konuralp pirinci"nde çiftçilerin ekim mesaisi başladı.

        Konuralp bölgesinde Valiliğin destekleriyle 4 yılda yüzde 35 büyütülerek 2 bin 100 dekar alana çıkarılan üretim alanlarında ilk ekim, Vali Selçuk Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Programda bir konuşma yapan Aslan, Konuralp pirincinin kentin en kıymetli tarım ürünlerinden olduğunu söyledi.

        Çeltik ekiminin şehirleşmeye de bağlı gerilediğini ancak Valilik bünyesinde yapılan projelerle tekrar canlandığını belirten Aslan, şunları ifade etti:

        "2020 yılında 1645 dekar alanda çeltik üretimi yapılırken, Valiliğimizin proje ve teşvikleriyle bugün üretim alanını yüzde 35 büyüterek yaklaşık 2 bin 100 dekar alana çıkardık. Teşvik politikalarıyla yüzde 50 hibe desteğimiz, bunun bir çıktısı olarak da bugün yüzde 35 artırdığımız ekim alanımızla toplam üretim hedefimizi 1470 tona taşımış bulunmaktayız. Nihai hedefimiz, Düzce sınırları içerisinde 5 bin dekarlık alanda üretim yapmaktır."

        Konuşmanın ardından bölgede bu yıl ilk kez dron ile çeltik ekimi yapıldı.

        Çizmelerini giyen Vali Aslan, sulak arazide geleneksel yöntemle tohumları toprakla buluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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