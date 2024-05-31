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        Anadolu Otoyolu'nda su tankeri ile tırın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tır ile su tankerinin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 17:16 Güncelleme: 31.05.2024 - 17:16
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        Anadolu Otoyolu'nda su tankeri ile tırın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tır ile su tankerinin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Ercan Y. idaresindeki 55 ANY 148 plakalı tır, otoyolun Ankara istikameti Küçük Melen mevkisinde önünde seyreden Ramazan K. yönetimindeki 01 CNJ 70 plakalı su tankerine çarptı.

        Kazada tır sürücüsü Ercan Y. ile eşi Hasime, gelini Emine, torunları Huzayfe (8) ve Yunus Emre Y. (10) yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin ilk müdahelisinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasime ve Emine Y'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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