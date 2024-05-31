Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibe alınan O. K, U. S ve B.Ş'nin ev ve araçlarında yapılan aramada, 81 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve otomatik silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.