Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Yapılan incelemede 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tahmin edilen ceset, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bahçeşehir Bölgesi Çamlıevler Mahallesi'nde ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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