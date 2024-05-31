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        Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

        Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 19:34 Güncelleme: 31.05.2024 - 19:34
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        Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
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        Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

        Bahçeşehir Bölgesi Çamlıevler Mahallesi'nde ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yapılan incelemede 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tahmin edilen ceset, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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