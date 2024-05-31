Düzce'de "change" araç operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Gümrük kaçağı ve ağır hasarlı 6 otomobilin, motor ve şasi numarasının "change" yöntemiyle değiştirildiğini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

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