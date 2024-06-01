Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de hayırsever iş insanının yaptıracağı okul için protokol imzalandı

        Düzce'de hayırsever iş insanı Özhan Olcay'ın annesi adına yaptıracağı okul için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 17:44 Güncelleme: 01.06.2024 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de hayırsever iş insanının yaptıracağı okul için protokol imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de hayırsever iş insanı Özhan Olcay'ın annesi adına yaptıracağı okul için protokol imzalandı.

        Valilikte, 24 sınıflı "Esin Olcay Anadolu Lisesi ve Spor Salonu" için protokol imza töreni düzenlendi.

        Törende konuşan Vali Aslan, 23 Kasım 2022'de 5,9 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve yıkımı gerçekleştirilen Turgut Özal Anadolu Lisesinin yenilenmesi noktasında Bakanlıkla yatırım programı çerçevesinde ihale sürecinin başlatıldığını söyledi.

        Bu sırada Özhan Olcay'ın, kendilerine annesi adına okul yaptırmak istediğini ilettiğini aktaran Aslan, istişareler sonucu standart bir okul ve spor salonunu yapmak yerine "yeşil enerji" konseptinde bina yapılmasını öngördüklerini kaydetti.

        Aslan, okulun temelini kısa sürede atarak, 2025 eğitim öğretim yılında hizmete sunmayı planladıklarını dile getirdi.

        Olcay da Valiliğin desteği, Bakanlığın da onayıyla okul yapım protokolünü imza altına aldıklarını belirterek, "Gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlayacak bir eğitim yuvasını hazırlayıp Milli Eğitim Bakanlığının emrine sunmak istiyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        Hindistan'da seçimin galibi Modi
        Hindistan'da seçimin galibi Modi
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi

        Benzer Haberler

        Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Düzce'de maceraseverler rafting yapar...
        Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Düzce'de maceraseverler rafting yapar...
        Düzce'de "change" araç operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Düzce'de "change" araç operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
        Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
        Düzce'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Düzce'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Düzce'de tankere çarpan TIR'da aynı aileden 5 kişi yaralandı
        Düzce'de tankere çarpan TIR'da aynı aileden 5 kişi yaralandı