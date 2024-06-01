Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Akçakoca'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 19:55 Güncelleme: 01.06.2024 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akçakoca'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Çuhallı Çarşısı'nda toplanan grup, ellerindeki pankart ve dövizlerle Çınar Caddesi boyunca Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada Filistin bayrağı açan grup, İsrail aleyhine slogan attı.

        Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından gruptakiler dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        Mourinho'dan F.Bahçe açıklaması!
        Mourinho'dan F.Bahçe açıklaması!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        Hindistan'da seçimin galibi Modi
        Hindistan'da seçimin galibi Modi
        Mertens'ten büyük müjde!
        Mertens'ten büyük müjde!
        Bir zamanlar onlarındı
        Bir zamanlar onlarındı
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi

        Benzer Haberler

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Düzce'de hayırsever iş insanının yaptıracağı okul için protokol imzalandı
        Düzce'de hayırsever iş insanının yaptıracağı okul için protokol imzalandı
        Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Düzce'de maceraseverler rafting yapar...
        Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Düzce'de maceraseverler rafting yapar...
        Düzce'de "change" araç operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Düzce'de "change" araç operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
        Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
        Düzce'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Düzce'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü