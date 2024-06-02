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        Güney Amerikalı turistler, Düzce'de Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'nı gezdi

        Düzce'nin doğal güzelliklerinden Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı, Arjantin ve Uruguay'dan gelen turist kafilesini ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 16:38 Güncelleme: 02.06.2024 - 16:38
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        Güney Amerikalı turistler, Düzce'de Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'nı gezdi
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        Düzce'nin doğal güzelliklerinden Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı, Arjantin ve Uruguay'dan gelen turist kafilesini ağırladı.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son dönemlerde yapılan çevre düzenlemeleriyle kentin en çok ziyaretçi alan bölgelerinden biri haline gelen tabiat parkına ilgi, belediyenin iştirak şirketi Düzce BelTUR A.Ş. tarafından hayata geçirilen sosyal ve konaklama tesisleriyle arttı.

        Yerli turistlerin yanı sıra yurt dışından turist kafilelerini de ağırlamaya başlayan park, son olarak Güney Amerika ülkeleri Arjantin ve Uruguay'dan gelen misafirlerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sundu.

        Gürgen, meşe, kestane gibi karışık yapraklı orman ağaçları arasındaki şelaleye hayran kalan kafile, sosyal tesislerde keyifli vakit geçirdi.

        "Dome çadır" ile bungalovdan oluşan konaklama tesislerini de gezen kafile, misafirperverliklerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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