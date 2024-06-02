Güney Amerikalı turistler, Düzce'de Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'nı gezdi

Düzce'nin doğal güzelliklerinden Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı, Arjantin ve Uruguay'dan gelen turist kafilesini ağırladı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son dönemlerde yapılan çevre düzenlemeleriyle kentin en çok ziyaretçi alan bölgelerinden biri haline gelen tabiat parkına ilgi, belediyenin iştirak şirketi Düzce BelTUR A.Ş. tarafından hayata geçirilen sosyal ve konaklama tesisleriyle arttı.

Yerli turistlerin yanı sıra yurt dışından turist kafilelerini de ağırlamaya başlayan park, son olarak Güney Amerika ülkeleri Arjantin ve Uruguay'dan gelen misafirlerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sundu.