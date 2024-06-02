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        Düzce'de sıcak havadan bunalanlar denize girerek serinledi

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, denize girerek serinlemeye çalıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 19:12 Güncelleme: 02.06.2024 - 19:12
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        Düzce'de sıcak havadan bunalanlar denize girerek serinledi
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, denize girerek serinlemeye çalıştı.

        Kentin denize kıyısı olan tek ilçesi Akçakoca'da 35 dereceye yaklaşan hava sıcaklığı nedeniyle sahil şeridinde yoğunluk yaşandı.

        Hafta sonu tatilini geçirmek için ilçeye gelenler, denize girerek serinledi, sahilde güneşlendi.

        Bazı vatandaşlar ise park ve mesire alanları ile çay bahçeleri ve kafelerde aileleriyle vakit geçirdi.

        Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehrin ortasında bulunan ilçe, 38 kilometrelik sahil şeridiyle özellikle yerli turistlerin yaz mevsiminde en çok ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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